Winterdienst in den Startlöchern - Streusalzlager "randvoll"

Hessen. Der Winter kann kommen: Hessen Mobil hat rund 90 000 Tonnen Salz eingelagert. Alle Salzhallen und Silos in den 46 Straßenmeistereien seien randvoll, berichtete die für Straßen- und Verkehrsmanagement zuständige Behörde am Donnerstag in Usingen (Hochtaunuskreis).

Im Winterdienst sind bei Hessen Mobil rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und rund 350 Fahrzeuge im Einsatz. Sie betreuen insgesamt etwa 15 200 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen - Autobahnen sind in der Verantwortung des Bundes.

Hessen Mobil setzt auf vorbeugenden Winterdienst: "Wenn Glätte gar nicht erst entsteht, wird weniger Salz benötigt. Das schont die Umwelt und erhöht die Verkehrssicherheit." Um möglichst wenig Salz zu verbrauchen, kommt Feuchtsalz zum Einsatz: "Pro Quadratmeter genügt ein Teelöffel." Wie viel Salz verbraucht wird, kann man im "Salzticker" online verfolgen.