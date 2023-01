Winter macht Straßenreparaturen in Hessen nötig

Hessen. Tiefe Schlaglöcher und Furchen in der Fahrbahndecke - der Frost im Dezember und das anschließende Tauwetter haben Straßen und Wegen vielerorts in Hessen mächtig zugesetzt. Für Auto-, Motorrad- und Radfahrer können so gefährliche Situationen entstehen, wie der Autoclub ADAC und der Fahrrad-Verband ADFC warnten. Auf holprigen Strecken müssten Verkehrsteilnehmer damit rechnen, dass der Vordermann plötzlich abbremse und ausweiche, daher müsse unbedingt genug Abstand eingehalten werden, mahnte der ADAC.

Für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer bedeute schon ein mittelgroßes Schlagloch ein erhebliches Sturzrisiko, warnte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Hessen. Der Frost im Dezember habe zudem aus kleinen Rissen, etwa durch Baumwurzeln an Radwegen, oft klaffende Furchen werden lassen. Die Schäden müssten schnellstmöglich behoben werden, forderte Geschäftsführer Sofrony Riedmann. Wo dies nicht möglich sei, müssten Tempobeschränkungen verhängt werden.

"Die Temperaturschwankungen haben den Straßen in Frankfurt zugesetzt, die Minustemperaturen sogenannte Frostsprengungen verursacht", erklärte die Leiterin des Amts für Straßenbau und Erschließung der Stadt Frankfurt, Michaela Kraft. Die Ausbesserungsarbeiten von Rissen und Schlaglöchern liefen. Zuerst kämen die Stellen an die Reihe, bei denen Absperrungen nötig geworden seien. Die Kältephase hat unter anderem auch in Hanau, Fulda und Darmstadt ihre Spuren hinterlassen, wie die Städte mitteilten. Die Verkehrsbehörde Hessenmobil berichtete von laufenden Ausbesserungsmaßnahmen an den überörtlichen Straßen.