Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die SPD Bergstraße schickt Sven Wingerter als Direktkandidat für den Wahlkreis 188 in die Bundestagswahl am 26. September. Per Briefwahl haben 58 von 105 Delegierten für den 40-Jährigen aus Wald-Michelbach votiert.

Wingerter kommentierte die Wahl als „riesengroße Ehre“ – wohl wissend, dass er als potenzieller Nachfolger von Christine Lambrecht in große

...