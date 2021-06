Wingerter startet Bundestagswahlkampf

Bergstraße. Der Bergsträßer SPD-Bundestagskandidat Sven Wingerter startet am kommenden Samstag, 12. Juni, ab 19.30 Uhr in Heppenheim auf der Freilichtbühne offiziell in seinen Wahlkampf. Wingerter hatte sich innerhalb der Bergsträßer SPD gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt und tritt somit als Direktkandidat die Nachfolge von Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht an. „Ich freue mich auf einen intensiven und spannenden Wahlkampf“, so Wingerter.

Mit Livemusik einheizen soll bei der Auftaktveranstaltung das Duo Bollwerk, bestehend aus Barbara Boll und Patrick Embach. Auch der Abschluss der Veranstaltung soll zur Überschrift „Mit Feuer und Flamme. Für die Vielen. Im Kreis Bergstraße.“ passen, weshalb das Finale nach Einbruch der Dämmerung geplant ist. Inhaltlich werden laut Ankündigung die Themen „Gute Arbeit und soziale Sicherheit“, „Konsequenter Klimaschutz“ und „Starkes Europa“ im Mittelpunkt stehen.

Diese sind es auch, welche für Wingerters Motivation eine zentrale Rolle spielen, heißt es in einer Pressemitteilung. Er wolle Politik für die Vielen machen, für Beschäftigte, Senioren, junge Familien und Menschen die mit ihrem Engagement und Tatkraft ihre individuelle Leistung für die Gesellschaft einbringen. Wingerter betont: „Die Herausforderungen der Zukunft erfordern sozialdemokratische Antworten. Mit einem klaren Profil für gute Arbeit und soziale Sicherheit – verbunden mit einem konsequenten Klimaschutz in einem starken Europa.“

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass bei der Veranstaltung die üblichen Hygiene-Regeln gelten werden, und empfehlen, einen Corona-Test im Vorfeld durchzuführen. Außerdem wird darum gebeten, die Parkplätze am Graben oder am Parkhof zu nutzen, um die Belastung für Anwohnende möglichst gering zu halten. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, teilzunehmen oder sich am Sonntag, 13. Juni, ab 19.30 Uhr die Aufzeichnung der Veranstaltung auf den Internet-Plattformen Facebook und YouTube anzusehen. red

