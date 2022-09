„Windkraft ist naturverträglich“

Bergstraße. Guido Carl, einer von fünf gleichberechtigten Vorstandssprechern des BUND Bergstraße, reagiert auf den Leserbrief „Alle zwei Kilometer in Höhe des Eiffelturms“, der am Freitag (16. September) im Bergsträßer Anzeiger erschienen ist.

In Sachen Erneuerbare Energien – besonders bei der Windenergie – übertreibe der Leserbriefschreiber gern, so Carl. Die Landesregierung sperre 98 Prozent der hessischen Landesfläche für den Bau von Windrädern, nur in Windkraft-Vorrangflächen darf der Bau von Windrotoren überhaupt beantragt werden; in Südhessen gebe es sogar deutlich weniger als die geplanten zwei Prozent Vorrangflächen. Im Kreis Bergstraße gebe es aktuell nur vier Vorrangflächen, rechnet Carl vor und führt weiter aus: „Aus diesen Vorgaben eine Fantasiedichte von Eiffeltürmen in ganz Hessen zu basteln, zeugt nicht von Realismus.“

Ähnlich verhalte es sich aus Sicht von Carl beim Thema Vogelschlag: „Wenn die Gefahr durch Vogelschlag so groß wäre, wie der Leserbriefschreiber behauptet, müsste der Windradbau der letzten Jahre stark anfällige Arten kräftig dezimiert haben. Aber das Gegenteil ist richtig: Beim häufig vorkommenden Rotmilan, der als besonders gefährdet durch Vogelschlag gilt, wachsen die Bestände, sehr zur Freude der Ornithologen.“ Gerade erst habe ein EU-Forschungsprojekt bestätigt, dass der Greifvogel äußerst selten den Tod an einem Windrad findet. Als häufigste Todesursachen stellten sich Vergiftung (über mit Ködern vergiftete Mäuse und Ratten), Straßenverkehr, Stromschlag an Hochspannungsleitungen und Abschüsse heraus. Selbst der Tod auf Bahngleisen komme häufiger vor als Vogelschlag.

Dass die Natur Windräder in der Landschaft nicht vorgesehen habe, sei, so Guido Carl weiter, „eine triviale Erkenntnis und gilt wohl für manch anderes Bauwerk auch“. Wenn der Autor des Leserbriefs deswegen die Rotoren „aber gleich für Austrocknung und Starkregen verantwortlich macht, lässt er die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel weit hinter sich“. „Windenergie ist akzeptabel und naturverträglich. Und mehr davon ist nötig, um die Klimawende endlich zu schaffen, auch im Kreis Bergstraße“, so Guido Carl abschließend. red