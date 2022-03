Windeln gebracht – und Familien abgeholt

Bergstraße. Die Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine ist nach wie vor riesig. Die Spenden aus Bürstadt, Bensheim und Umgebung sind inzwischen bei den Kinderheimen im polnischen Glucholazy angekommen und haben dort „für große Freude gesorgt“, wie die beiden Initiatoren der Hilfsaktion, Thomas Molitor und Beata Kowalska-Krzyszton, berichten. Zudem konnten drei geflüchtete Familien auf dem Nachhauseweg mit in den Kreis Bergstraße reisen.

Dass die Ukrainer privat untergebracht werden können, stand dabei von Anfang an fest: Im Haushalt von Thomas Molitor und seiner Familie in Rodau/Zwingenberg wohnt eine Mutter mit ihrem Kind, eine zweite Frau fand in Wilmshausen eine private Unterkunft. Ein Elternpaar mit drei Kindern ist bei einer Familie in Bobstadt untergekommen. Molitor ist beeindruckt, von der großen Hilfsbereitschaft: „Unglaublich, wie selbstverständlich es für sie war, hier total herzlich und liebevoll dieser Familie ein Zuhause zu geben.“

Die Spenden aus Bürstadt sind im polnischen Glucholazy angekommen. Mitgeholfen haben dabei auch zwei Autohäuser aus Bürstadt und Heppenheim. © Molitor/Kohl/sm

Auch zwei Autohäuser unterstützten die Aktion und stellten dafür zwei größere Pkw zur Verfügung. „Wir haben aufmerksam die Nachrichten verfolgt und überlegt, wie auch wir helfen können“, berichtet Janine Kohl von Opel Kohl in Bürstadt. Zusammen mit ihrem Mann Patrick nahm sie deshalb Kontakt zu Thomas Molitor auf, der bereits mehrere Transporte mit Hilfsgütern für behinderte Kinder aus der Ukraine auf den Weg gebracht hatte.

Mit Achtsitzern unterwegs

Mittlerweile seien mehr als 500 Jungen und Mädchen im polnischen Glucholazy aufgenommen worden, haben Janine und Patrick Kohl erfahren. Die beiden holten auch das Heppenheimer Autohaus Stumpf mit ins Boot, und gemeinsam stellten die Unternehmen zwei Achtsitzer zur Verfügung. Damit wurden am Wochenende ein Teil der Spenden nach Polen gebracht und auf dem Rückweg die drei Familien abgeholt. Die Spendenaktion des gebürtigen Bürstädters Thomas Molitor zusammen mit Beata Kowalska-Krzyszton aus Bensheim läuft indessen weiter auf Hochtouren. Die unzähligen Pakete an Windeln, Hygieneartikeln und Babygläschen, die mit dem Sattelschlepper aus Bürstadt losgeschickt wurden, sind bereits verteilt. Einiges ist schon verbraucht worden. Mit den beiden Autos sind weitere, dringend benötigte Dinge in Glucholazy angekommen, die mit Geldspenden finanziert wurden. Auch viele Kunden des Autohauses hatten Geldsummen beigesteuert, berichtet Janine Kohl. Darunter auch eine Privatspende von 1000 Euro. Den Hilfstransport begleitete Beata Kowalska-Krzyszton, die selbst aus Polen stammt. Vor Ort nahm sie auch Kontakt zu den Familien auf, die mit nach Südhessen reisen sollten. Mit den Spendengeldern kaufte sie zudem im Großhandel vor Ort Fleisch für die Kinderheime ein. Die gemeinsame Mahlzeit dort wird ihr auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. sbo /sm