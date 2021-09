Wildschwein randaliert im Treppenhaus in Darmstadt-Arheiligen

Darmstadt. Ein circa 80 Kilogramm schweres Wildschwein hat am Mittwoch

(29.9.) die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße und die

Polizei in Atem gehalten. Gegen 10.30 Uhr hatten Zeugen den Notruf gewählt und

von einem offensichtlich verirrten und randalierenden Wildschwein im Treppenhaus

berichtet. Bei Eintreffen der Beamten konnte das außer Rand und Band geratene

Tier glücklicherweise in einem Kellerraum separiert werden, sodass keine

Gefährdung für die Bewohner bestand. In enger Zusammenarbeit mit einem Tierarzt,

dem Veterinäramt und einem Jagdpächter wurde leider vergeblich versucht, das

Tier zu betäuben, um es gefahrenlos aus dem Haus transportieren und die Freiheit

entlassen zu können. Nachdem die zahlreichen Versuche missglückten wurde das

verletzte Tier mit Hilfe der Schusswaffe gestoppt und gemeinsam mit dem

Jagdpächter von seinem Leid erlöst. Alle Anwesenden blieben unverletzt.



