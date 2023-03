Wildkräuter und Waldentwicklung an der Weschnitz

Bergstraße. Bei einer Exkursion geht es für den Themenkreis von „50 plus aktiv an der Bergstraße“ am Freitag, 31. März, von 14.30 bis 16.30 Uhr um Wildkräuter und Waldentwicklung. Bei einer Wanderung entlang des Neuen Grabens werden den Teilnehmern Knoblauchsrauke, Gundermann, Vogelmiere und viele andere essbare Wildkräuter begegnen.

Der Spaziergang führt zur Wattenheimer Brücke, wo der zweite Teil der Veranstaltung beginnt. Die Umgebung der Brücke ist in verschiedener Hinsicht interessant. Die drei Flugsanddünen sind markante Punkte im Gelände. Archäologische Funde von der Altsteinzeit bis ins Frühmittelalter dokumentieren die kontinuierliche Präsenz menschlicher Tätigkeit. Aber nicht nur archäologisch ist dieser Ort interessant. In der Umgebung der Wattenheimer Brücke sind sehr unterschiedliche Lebensraumtypen zu finden – ganz feuchte Standorte an den Ufern der Weschnitz und am Neugraben und direkt daneben die trockenen Standorte der Sanddünen.

Besonderer Kiefernbestand

Die Kiefer war die erste Baumart, die zu Beginn der Nacheiszeit große Teile Mitteleuropas besiedelte. Auf den Dünen haben wir es mit primären Kiefernwäldern zu tun. Diese sind an Extremstandorte gebunden, sehr flachgründig und nährstoffarm, entweder sehr nass oder extrem trocken. Diese natürlichen Kiefernbestände der Dünen sind insofern etwas Besonderes, als sie zu den ältesten Reliktstandorten in Europa gehören.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Neuhofstraße gegenüber der Reitergemeinschaft Bensheim. „Es gibt nur wenige Parkplätze. Die Anreise mit Fahrgemeinschaft oder Fahrrad ist ratsam“, betonen die Organisatoren. red