Bergstraße. Dass Wilderer in Kusel tödliche Schüsse auf zwei Polizisten abgegeben haben, um ihre Taten zu vertuschen, erschreckt Menschen bundesweit. Der Polizist, der dort ums Leben kam, wurde am Dienstag beerdigt; am Mittwoch war die Trauerfeier für seine junge Kollegin.

Angesichts der Ereignisse von Kusel stellt sich die Frage, ob auch in den südhessischen Wäldern Wilddiebe unterwegs

...