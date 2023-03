Wiederholungswahl und Landtagswahl

Bergstraße. Jürgen Kaltwasser, Vorsitzender der SPD AG 60 plus des Unterbezirks Bergstraße, lädt für morgen (Mittwoch), 14.30 Uhr, zu einer mitgliederoffenen Vorstandssitzung nach Bensheim in das Café Schmitt (Hauptstraße 64) ein.

Bei der Zusammenkunft wird einerseits über die hessische Landtagswahl gesprochen werden, andererseits aber auch über die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus.

In diesem Jahr kann auch endlich wieder das traditionelle Grillfest stattfinden, das in den beiden vergangenen Jahren wegen Corona ausfallen musste. Über die Organisation dieses Festes wird man an diesem Nachmittag daher ebenfalls sprechen.

Weitere Themen sind der geplante Besuch im Bundestag sowie die Vorbereitung auf die nächste Vorstandssitzung und ein Austausch über weitere aktuelle Themen, der diese Zusammenkunft beschließen werden. red