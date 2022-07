Wieder Besuchsverbot im Kreiskrankenhaus in Heppenheim

Bergstraße. Das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim führt ab Mittwoch (20.) erneut ein generelles Besuchsverbot ein.

„Dies geschieht mit Blick auf die ansteigenden Infektionszahlen, die Zunahme an Covid-19-Patienten in unserem Haus sowie zum Schutz unserer Mitarbeiter und Patienten. Besuche stationär behandelter Patienten sind in ethisch-moralischen Ausnahmen weiterhin möglich“, heißt es in der Ankündigung.

Ausnahmen der Besuchsregelungen gelten für folgende Personen und Situationen:

Die Einrichtungsleitung kann für engste Familienangehörige Ausnahmen zulassen, wenn es nach Einschätzung des behandelnden Arztes oder aus ethisch-sozialen Gründen dringend geboten ist, besonders bei Geburten oder Personen im Sterbeprozess.

Frauen, die zur Geburt ihres Kindes aufgenommen werden, dürfen während des Geburtsvorgangs - unabhängig von dessen Dauer - von ihrer Vertrauensperson begleitet werden. Die Vertrauensperson ist unter Nennung ihres Namens der Pforte beim ersten Besuch anzumelden. Familienzimmer stehen bis auf Weiteres wieder zur Verfügung.

In „einmaligen Situationen des menschlichen Lebens“, zum Beispiel bei der Aufklärung bei besonders belastenden Therapien oder zur Begleitung naher Angehöriger im Sterbeprozess. Diese Einzelfälle sind durch den behandelnden Arzt zu definieren und mit medizinischer Begründung zugelassen.

Eltern- oder Erziehungsberechtigte, wenn das minderjährige Kind stationär aufgenommen ist.

Personen, die aufzunehmende und zu behandelnde Personen aufgrund eines besonderen Betreuungsbedürfnisses begleiten müssen,

Personen, die zur Verständigung und Übersetzung zwischen der aufzunehmenden/aufgenommenen Person und dem Klinikpersonal erforderlich sind,

Seelsorger und Betreuer,

Personen im Rahmen ihrer Behandlung in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung,

Sonstige Personen, denen aus beruflichen oder therapeutischen Gründen oder aufgrund hoheitlicher Aufgaben der Zugang zu gewähren ist.

Am Eingang des Kreiskrankenhauses erfolgt eine Zugangskontrolle. (red)