Wie sich Regenwürmer selbst heilen können

Auf dem Sportplatz in Lautern sind die Regenwürmer los! Alles zum Thema könnt ihr heute auf unserer Lautertal-Seite nachlesen. Habt ihr auch schon mal gehört, dass Regenwürmer weiter leben sollen, wenn sie zweigeteilt werden? Angeblich sollen sich die Teile in zwei lebendige, eigenständige Wesen verwandeln können. Ich bin der Sache für euch auf den Grund gegangen.

AdUnit urban-intext1

Das wichtigste zuerst: Nach einer gewaltsamen Teilung entstehen keine zwei Lebewesen! Ein geteilter Regenwurm bewegt sich zwar mit beiden Enden noch wild. Das sind aber Zuckungen, die durch gereizte Nerven kommen.

Fred Fuchs © MM

Allerdings können sich Regenwürmer wirklich unter bestimmten Voraussetzungen selbst heilen. Denn nur den Teil, der zur Nahrungsaufnahme und zur Verdauung fähig ist, brauchen sie zum Überleben. Wird der Darm zerteilt oder vom Kopfende getrennt, sind beide Teile nicht mehr lebensfähig. Am wahrscheinlichsten ist eine Heilung, wenn von seinem Hinterende ein Teil abgetrennt wird. Der Regenwurm kann so ein von einem Fressfeind gegriffenes Ende an einer für ihn günstigen Stelle abschnüren und ersetzen. Am Kopfende sind das die ersten vier Segmente, das Hinterteil ist bis zum Darmende verschmerzbar. Ein verletzter Regenwurm braucht aber sehr viel Energie für die Heilung. Er verfällt in eine Art Starre und ist besonders angreifbar, was sich beispielsweise Maulwürfe zunutze machen. Euer Fred Fuchs ssr