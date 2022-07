Wie Schüler aufs Berufsleben vorbereitet werden können

Bergstraße. Im Jahr 2019 unterzeichnete der Kreis Bergstraße gemeinsam mit der Sparkasse Starkenburg und der Heppenheimer Strahlemann-Stiftung die Kooperationsvereinbarung für das Projekt „5 Strahlemann Talent Companies in 5 Jahren“. Bedingt durch die Corona-Pause wird das Projekt sechs Jahre für die Umsetzung benötigen, was jedoch die Relevanz dieses „Leuchtturms im Kreis“, wie es Landrat und Schirmherr Christian Engelhardt bezeichnet, nicht schmälern sollte.

Auftakt in Gadernheim

Die erste Talent Company wurde an der Mittelpunktschule in Gadernheim eingerichtet, 2020 folgte die Eugen-Bachmann-Schule in Wald-Michelbach. Nun soll auch die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach einen solchen Fachraum für Berufsorientierung erhalten. Die Kooperationsvereinbarung ist jetzt unterzeichnet worden.

Die Talent Company wird in einem Klassenraum entstehen, der in den kommenden Monaten farbenfroh renoviert wird. Er wird neben internetfähigen PCs und Präsentationstechnik auch einen Arbeitsbereich sowie eine moderne Lounge-Ecke enthalten. „Inhaltlich sollen alle bisherigen Berufsorientierungsmaßnahmen der DBS dort räumlich verankert und durch Synergie-Effekte mit regionalen Ausbildungsbetrieben erweitert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Strahlemann-Stiftung dazu. Es wird Workshops und Informationsveranstaltungen kooperierender Ausbildungsbetriebe geben.

„So erhalten die Schüler praxisnahe Einblicke in die Berufswelt und können die eigenen Interessen und Talente entdecken“ , erklärt Andreas Hofer, Projektleiter Talent Company der Strahlemann-Stiftung. „Wir möchten die Jugendlichen motivieren, den eigenen Traumberuf zu finden und sie frühzeitig auf den Start ins Berufsleben vorbereiten.“

Die Strahlemann-Stiftung, die in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen feiert, kann auf Erfahrungen aus 55 Talent Companies in ganz Deutschland zurückgreifen.

Einzigartiges Projekt

Das hiesige Projekt sei dennoch einzigartig: „Der Kreis Bergstraße ist der erste Träger, der in diesem Umfang in das Talent-Company-Projekt mit einsteigt und es mit einer Begeisterung und Überzeugung vorantreibt. Wir sind sehr glücklich über die Zusammenarbeit“, so Franz-Josef Fischer, Geschäftsführender Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer der Strahlemann-Stiftung.

Landrat Christian Engelhardt über das Projekt: „Wir brauchen Dichter und Denker, wir brauchen Top-Ingenieure, gleichzeitig müssen aber auch diejenigen gefördert werden, die sonst auf der Strecke bleiben. Jeder hat ein Recht darauf, eine Chance eingeräumt zu bekommen. Mit dem Talent-Company-Projekt möchten wir jedoch nicht nur einfach fördern, sondern im Kreis Bergstraße gezielt Perspektiven schaffen.“

Auch Schulleiter Timo Helwig-Thome ist von dem Fachraum mit smartem Konzept begeistert: „Durch die Talent Company erfährt die durchdachte Konzeptionierung der Berufsorientierung unserer Schule einen neuen Schwerpunkt und gewinnt einen wichtigen Aspekt hinzu, um den Kontakt zwischen Betrieben sowie künftigen Auszubildenden zu erleichtern, den Übergang in den Beruf zu optimieren und somit das duale Ausbildungssystem in Deutschland zu unterstützen.“

Weitsichtige Unterstützer

Um ein Projekt wie das der Talent Company erfolgreich umzusetzen, bedürfe es starker und weitsichtiger Unterstützer aus Verwaltung, Wirtschaft und dem sozialen Bereich, die in die Zukunft der Jugendlichen investieren möchten, so die Stiftung. Neben dem Kreis Bergstraße ist die Neumüller Becker Unternehmerstiftung zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft DMS Technologie Hauptsponsor der Talent Company an der DBS.

Für die Vorstände der N&B-Stiftung, Christian Becker und Dorothee Müller, sei es eine besondere Freude, dass diese Förderung direkt am Standort der Stiftung in Rimbach erfolgt. Das gleiche gelte für Adam Geiß, den Geschäftsführer der DMS mit Sitz in Fürth, der zudem ehemaliger Schüler der DBS ist. Alle drei seien davon überzeugt, dass die Förderung von Projekten wie der Talent Company ganz im Sinne des Stifters Walter Neumüller ist: „Unser Ziel ist es, die verborgenen Talente und Ressourcen, die jeder von uns in sich trägt, zu fördern und damit den Prozess der individuellen Persönlichkeitsentwicklung positiv voranzutreiben. Insbesondere möchten wir denjenigen Chancen geben, die nicht das Glück hatten, in einem familiären und sozialen Kontext aufzuwachsen, der optimale Zugangsvoraussetzungen für Bildung und die persönliche Entwicklung liefert.“

Dabei stünden Hilfe zur Selbsthilfe und das Motto „Stärken stärken“ im Zentrum. Genau dieses Konzept setzen die Talent Companies seit vielen Jahren erfolgreich um. Der Lionsclub Rimbach/Weschnitztal ist ebenfalls Förderer. Bürgermeister Holger Schmitt wird Projektpate. Unternehmen, die Interesse an einer Kooperation haben oder ihre Ausbildungsmöglichkeiten dauerhaft an der sogenannten „Job Wall“ in der Talent Company präsentieren möchten, können sich per E-Mail bei andreas.hofer@strahlemann-stiftung.de melden. red

Info: Weitere Infos unter www.strahlemann-stiftung.de