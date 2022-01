Wie Schlaufüchse Müll entsorgen

Hallo, liebe Kinder! Wenn meine Fuchs-Eltern zu Hause sauber machen, dann benutzen sie immer sehr viele Reinigungsmittel. Auf den Verpackungen von solchen Mitteln lese ich dann Aufschriften mit Warnungen, dass sie gefährlich für die Umwelt und die Gesundheit sein können und daher auch ganz besonders zu entsorgen sind. Aber da habe ich mich gefragt, wie sieht diese Entsorgung denn aus?

In den normalen Hausmüll kommen diese gefährlichen Abfälle nicht, soviel ist klar. Am Ende gerät mein Fuchsbau noch in Gefahr, weil die Mittel auslaufen oder anderweitig in die Natur gelangen, wo sie Schaden anrichten. Ich habe meine Fuchs-Mama gefragt, und sie hat geantwortet: „Fred, dafür gibt es doch das Umweltmobil. Ein paar Mal im Jahr kommt ein großer Wagen, der von allen Leuten genau diese gefährlichen Mittel einsammelt. Die ganzen Haushaltsreiniger, Dünger und Farben und alles was, noch dazugehört werden wir so los.“

Fred Fuchs © MM

Das klingt schlau, habe ich gedacht, aber was passiert dann nach dem Einsammeln mit dem Müll? Papa Fuchs hat mir erklärt, dass diese Umweltmobile den Müll nicht nur einsammeln, sondern sie bringen diesen dann auch an ganz besondere Plätze, wo der Müll entweder verbrannt oder sicher verwahrt wird, so dass kein Tropfen von den umweltschädlichen Substanzen meinen Fuchsbau gefährden. cd

