Bergstraße. In einem Abendkurs der Kreisvolkshochschule erlernen die Teilnehmer schrittweise das Malen einer Landschaft. Der Kurs läuft am Dienstag, 28. September 2021, von 18 bis 21 Uhr in Bensheim in der Kirchbergschule. Anmeldung telefonisch unter 06251/17296-0 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red

