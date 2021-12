„Er war schwierig im Umgang. Er war sonderbar und hat seit Ende 2019, Anfang 2020 überhaupt nicht mehr gesprochen und keine Regung gezeigt, sondern lediglich mit Händen gestikuliert.“ So beschrieb ein Mitarbeiter des Sozialamtes des Kreises Bergstraße vor Gericht seinen Eindruck von dem Mann, der in der Nacht zum 19. März seinen Zimmernachbarn in einem Dreifamilienhaus in Einhausen mit

...