Wie Kinder in anderen Ländern lernen

Hallo, liebe Kinder! Ihr geht bestimmt gerne zur Schule, oder? Ich zumindest tue das wirklich! In der Grundschule lernen wir Lesen, Schreiben und Rechnen sowie andere wichtige Dinge, die wir dann in der weiterführenden Schule benötigen.

Wenn Kinder eine Schule besuchen, dann sind sie auf das spätere Leben gut vorbereitet und können zum Beispiel einen guten Beruf erlernen. Und um sicherzustellen, dass auch wirklich alle Kinder eine Schule besuchen, gibt es bei uns eine Schulpflicht.

Fred Fuchs © MM

Doch nicht in allen Ländern können Kinder so problemlos in die Schule gehen. Ich habe von einem Verein gehört, der Schülerinnen und Schüler in Tansania dabei unterstützt. Als ich meine Lehrerin gefragt habe, warum man den Kindern denn dort helfen müsse, hat sie uns von Tansania berichtet. In dem afrikanischen Land leben sehr viele Menschen in Armut.

Und obwohl es dort auch eine Schulpflicht gibt, können die Kinder – vor allem, wenn sie auf dem Land leben – nicht zur Schule gehen. Statt Lesen und Schreiben zu lernen müssen die Kinder dort ihrer Familie bei der Arbeit helfen.

Zum Beispiel müssen Kinder oft Wasser von Quellen, die sehr weit entfernt sind, holen. Dass man dort nicht – wie bei mir im Fuchsbau – einfach den Wasserhahn aufdrehen kann, das konnte ich mir kaum vorstellen.

Oft ist der Schulbesuch auch zu teuer, denn Essen, die Schulsachen und alles weitere, was man für die Schule braucht, kosten viel Geld. Mit Spenden aus Deutschland wird das bezahlt, was die Kinder und die Schule benötigen. Mit den Spenden kann sogar eine neue Schule gebaut werden. Auch andere Projekte werden unterstützt, zum Beispiel der Bau einer Trinkwasserleitung, so dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr zum Wasserholen schicken müssen. lg