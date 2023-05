Wie haben die Leute früher gelebt?

Liebe Kinder, in Lorsch fand jetzt der Tag der Archäologie im Museum Lauresham statt. Lauresham ist das Freilichtlabor in Lorsch und dort wird gezeigt, wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben.

Aber woher wissen die Menschen in Lauresham überhaupt, wie die Menschen früher gelebt haben?

Das herauszufinden ist die Aufgabe von Archäologen. Und was Archäologinnen und Archäologen so machen, will ich euch jetzt erklären.

Archäologie bedeutet übersetzt: „Die Lehre von dem, was alt ist“. Das passt also schonmal perfekt. Es geht dabei darum mithilfe von alten Gegenständen, wie Töpfen, Münzen, Tellern und so weiter herauszufinden, wie die Menschen damals lebten.

Die Archäologen graben in der Erde und finden dort viele alte Gegenstände, die schon viele hundert jahre alt sind. Dann untersuchen sie sie und forschen nach. Zum Beispiel an Universitäten.

Und diese Gegenstände werden dann zum Beispiel in Museen ausgestellt. Noch mehr zu diesem Thema gibt es nächste Woche in meinem Podcast. Hört doch mal rein! fw

