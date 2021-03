Insgesamt 30 Millionen Euro stellt das Land Hessen ab sofort für Künstler, Kultureinrichtungen und Spielstätten zur Verfügung. Das Geld aus dem nächsten Kulturpaket soll in Projektstipendien, Liquiditätshilfen und Beratungsangebote sowie in ein Angebot für Open-Air-Kultur in den Sommermonaten fließen. Die hessische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst Angela Dorn hat das Hilfsprogramm

...