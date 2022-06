In rund 30 teilnehmenden Garagen und Höfen in Rodau konnten Trödler am Samstag auf Schnäppchenjagd gehen. Ein Garagenflohmarkt unterscheidet sich von anderen Flohmärkten dadurch, dass der Verkauf direkt auf dem eigenen Grundstück stattfindet. Der ist Vorteil hier, dass für die Stände keine Standgebühr fällig ist. Außerdem müssen Verkäuferinnen und Verkäufer ihre Ware nicht erst mit dem Auto zum Flohmarkt transportieren, sondern können ihren Trödelmarkt ganz gemütlich vor der Haustür eröffnen.

Ein Flohmarkt ist immer wie eine kleine Schatzsuche. Gebrauchte Waren aller Art laden zum Stöbern und Entdecken ein – von alten Möbelstücken, Kleidung und Kinderspielzeug bis zu Büchern, Briefmarken und Küchenutensilien ist alles dabei.

Fred Fuchs © MM

Hier herrscht ein ganz eigenes Preissystem, oft wird zwischen Käufer und Verkäufer über den Preis eines Objekts verhandelt. Bei dem direkten Kontakt am Verkaufsstand bekommt man häufig noch eine spannende oder persönliche Geschichte über den erworbenen Gegenstand oben drauf.

Für viele Menschen ist der günstige Preis der ausschlaggebende Grund für einen Flohmarktbesuch. Besonders bei Kinderkleidung ist es sinnvoll, gebraucht zu kaufen. Kinder wachsen so schnell, dass ihnen ein gekauftes Kleidungsstück häufig nur wenige Monate lang passt, bevor ein Größeres her muss. Darüber hinaus tut man mit „Second-Hand“-Käufen auch etwas Gutes für die Umwelt. Es müssen keine neuen Produkte hergestellt werden, daher fällt auch kein neuer Verpackungsmüll an. lfi

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de