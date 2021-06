Whirlpools auf Lkw gerieten auf der B 47 in Brand

Riedrode. Am Mittwochabend geriet auf der Bundesstraße 47 in Höhe Riedrode die Ladung eines Lastwagens in Brand. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Straße für kurze Zeit gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtete, war der 35-jährige Brummifahrer mit seinem Fahrzeug in Richtung Worms unterwegs, als die Ladung mit mehreren Whirlpools gegen 17.30 Uhr in Brand geriet. Mehrere Anwohner meldeten dunkle Rauchwolken, die nach Angaben der Polizei durch brennenden Styroporeinlagen verursacht wurden. Die Feuerwehr Bürstadt konnte die Flammen schnell löschen.

Bevor der Fahrer den Brand bemerkte, hatten sich Teile der Ladung gelöst und blieben auf der Fahrbahn liegen. Diese wurden im Anschluss von der Polizei entfernt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden insgesamt auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Die Brandursache ist noch unklar.

Verletzter bei Brand in Stockstadt

Beim Brand einer Autowerkstatt in Stockstadt (Kreis Groß-Gerau) ist ein Feuerwehrmann verletzt worden, zudem ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Der Feuerwehrmann wurde am Donnerstag mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Gemeldet wurde das Feuer nach mehreren Verpuffungen gegen 11.30 Uhr. Die Ursache dafür war zunächst nicht bekannt. Zu der Werkstatt gehört auch eine Wohnung, die fünf Bewohner im Alter zwischen 68 und 20 Jahren hätten sich unverletzt in Sicherheit bringen können, berichtete die Polizei. Die Rauchsäule sei bis in die Nachbargemeinden sichtbar gewesen. Fünf Autos und das Werkstattgebäude seien beschädigt worden. ots/lhe