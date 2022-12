WhatsApp-Betrug in Weinheim aufgeflogen

Weinheim. Glück im Unglück hatte eine 56-Jährige Weinheimerin, wie die Polizei berichtet,da am Dienstagmittag ein versuchter Betrug über die WhatsApp-Masche aufgeflogen ist. Die vermeintliche Tochter schrieb mit einer angeblich neuen Telefon-Nummer mit der Weinheimerin per SMS, verlagerte dann aber auf WhatsApp und bat sie darum, Geld zu überweisen. Da in diesem Fall zufällig die tatsächliche Tochter ihre Mutter auf anderem Wege kontaktierte, fiel der Betrug schnell auf und die Überweisung in Höhe von rund 1200 Euro konnte noch zurückgeholt werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals eindringlich, ältere Verwandte und Bekannte vor der Masche zu warnen. Es sei außerdem wichtig mit Eltern und Großeltern Regeln beziehungsweise Rückversicherungsmöglichkeiten festzulegen, für den Fall, dass wirklich einmal die Telefon-Nummer gewechselt wird oder stellvertretend Überweisungen getätigt werden müssen.

Hier gibt es weitere Infos und Tipps zu der Betrugsmasche: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/