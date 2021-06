Wetterdienst warnt vor Unwettern

Offenbach. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Samstag vor schweren Gewittern von der Nordsee bis nach Sachsen und Ostbayern gewarnt. Betroffen seien Teile der Bundesländer Bayern, Thüringen, Sachsen, Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, wie die Meteorologen in Offenbach mitteilten. Es drohten örtliche Blitzschäden, Überflutungen von Kellern und Straßen sowie Hagelschäden an Gebäuden, Autos und auf Äckern.

Bis in die Nacht hinein seien teils unwetterartige Gewitter möglich, sagte ein DWD-Meteorologe. Die Lage kann sich demnach regional auch ändern, so dass zwischenzeitlich Warnungen für bestimmte Gebiete wieder aufgehoben oder neue herausgegeben werden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren