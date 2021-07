Wetter wird meist heiter und sonnig

Hessen. Das Wetter in Hessen zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner freundlicheren Seite. Der Sonntag startet meist wechselnd bewölkt, am Nachmittag ist es dann oft heiter und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 24 bis 29 Grad.

Auch am Montag zeigt sich der Himmel vielerorts zunächst wolkig oder stark bewölkt. Später lockert dieser auf und es kommt häufiger die Sonne raus. Die Höchstwerte erreichen je nach Sonnenscheindauer 22 bis 27 Grad. Der Dienstag wird im Laufe des Tages zunehmend sonnig bei Werten bis 26 Grad.