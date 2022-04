Wetter in Hessen: Wolkig und weitgehend trocken

Hessen. Das Wetter in Hessen ist in den kommenden Tagen von Wolken geprägt. Am Mittwoch ist es zunächst heiter, später bilden sich dann mehrere Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es bleibt weitgehend trocken. Allenfalls über dem Bergland kann es im Tagesverlauf einzelne, kurze Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad, in Hochlagen bei etwa 14 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist es weiterhin teils wolkig, im Süden kann es auch klar werden. Es bleibt trocken bei Tiefsttemperaturen zwischen sieben und vier Grad. In Tal- und Muldenlagen können Werte bis ein Grad erreicht werden. Vereinzelt kann es leichten Frost geben. Auch am Donnerstag ist es meist wolkig, aber trocken bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad.