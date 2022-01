Wetter in Hessen: Wolken, Glätte und Nebel

Hessen. Die kommenden Tage bringen Wolken, Glätte und Nebel nach Hessen. Am Dienstag ist es teils sonnig, teils neblig, sonst meist bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen ein und fünf Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Nacht zum Mittwoch ist es verbreitet stark bewölkt, teils neblig. Örtlich kann es regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen ein und minus drei Grad. Vor allem im Bergland kann es glatt werden. Auch am Mittwoch sind meist Wolken am Himmel zu sehen. Es bleibt überwiegend trocken bei Höchsttemperaturen zwischen ein und drei Grad, im Bergland liegen die Werte um den Gefrierpunkt.