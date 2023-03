Wetter in Hessen wird mild mit Wolken und Regen

Hessen. Ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik bringt in den nächsten Tagen milde Meeresluft nach Hessen. Das Wetter wird von vielen Wolken, teils Regen und Temperaturen bis 19 Grad geprägt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte.

Nach einem zunächst bewölkten, in Flussgebieten nebligen Mittwochvormittag erwarten die Meteorologen am Nachmittag eine dichte Wolkendecke. Abends zieht im Nordwesten von Hessen Regen auf. Die Temperaturen erreichen maximal 14 bis 19 Grad, im höheren Bergland bleibt es etwas kühler. In Höhenlagen kann es zudem zu starken, vereinzelt auch stürmischen Böen kommen.

Am Donnerstag wird es laut DWD bedeckt und gebietsweise regnerisch. Am Nachmittag gibt es auch Auflockerungen und örtliche Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 17 Grad. Im Bergland sollten sich die Menschen erneut auf starke Böen einstellen. Am Freitag bleibt es meist grau. Im Tagesverlauf soll es bei Temperaturen bis 17 Grad Schauer geben.