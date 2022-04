Wetter in Hessen: Dienstags Schauer, Mittwoch teils heiter

Hessen. Die Menschen in Hessen müssen sich am Dienstag auf Regenwetter einstellen. Am Mittwoch kann es dann aber teils wieder heiter werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Am Dienstag erwartet der DWD verbreitet schauerartigen Regen. Am Nachmittag kann es örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter geben. Lokal ist auch mehrstündiger Starkregen möglich, bei dem bis zu 15 Liter pro Quadratmeter Regen in der Stunde fallen können. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 bis 14 Grad, in Hochlagen bei etwa 10 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es teils wolkig, teils gering bewölkt. Zunächst gibt es noch ein paar Schauer, danach wird es trocken. Die Temperaturen sinken auf sechs bis vier Grad im Süden, im Norden sowie in den Hochlagen auf vier bis ein Grad. Vereinzelt kann es leichten Frost in Bodennähe geben. Am Mittwoch ist es teils heiter und weitgehend trocken. Über dem Bergland kann es im Tagesverlauf noch einzelne, kurze Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad, in Hochlagen bei 14 Grad.