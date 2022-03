Wetter in Hessen bleibt mild und sonnig

Hessen. Nach einem wolkigen Morgen zeigt sich am Mittwoch ab mittags zunehmend die Sonne. Der Tag verläuft ohne Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben bis zehn Grad, in Hochlagen bei um die fünf Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es klar, vereinzelt ist jedoch mit Nebel und Reifglätte zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis minus sieben Grad.

Am Donnerstag bleibt es sonnig und trocken, die Temperaturen steigen tagsüber auf neun bis zwölf Grad. In der Nacht zum Freitag ist mit Wolken zu rechnen, vereinzelt auch mit Nebel und Glätte. Die Temperaturen sinken auf frostige null bis minus fünf Grad.