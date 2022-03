Wetter in Hessen am Tag freundlich, in der Nacht frostig

Hessen. Nach einem frostigen Morgen bleibt das Wetter in Hessen am Dienstag mild. Der Tag verläuft teils wolkig, besonders im Osten und Südosten aber überwiegend klar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und neun Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibe es wolkig und niederschlagsfrei, die Temperaturen sinken auf minus eins bis minus sechs Grad.

Am Mittwoch ist es anfangs noch bewölkt, im Tagesverlauf lockert es laut DWD aber zunehmend auf - die Sonne zeigt sich. Nur im Süden und Südwesten sollen die Wolken bis zum Abend den Himmel bedecken. Dazu bleibt es trocken bei Temperaturen zwischen acht und zehn Grad.