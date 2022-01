Wettbewerb gegen Rauschtrinken

Die Krankenkasse DAK – das steht für Deutsche Angestellten Krankenkasse – veranstaltet dieses Jahr zum 13. Mal die Aktion „bunt statt blau“. Die Aktion soll auf die Risiken und die Problematiken von Alkohol aufmerksam machen, gerade bei Kindern und Jugendlichen.

Wenn ihr euch jetzt denkt: „Aber Kinder dürfen doch gar keinen Alkohol trinken“, habt ihr natürlich absolut recht.

Alkohol ist ein sogenanntes Rauschgift. Es ist sehr gefährlich und kann gerade bei jungen Körpern von Kindern und Jugendlichen großen Schaden anrichten, da diese den Alkohol noch nicht verarbeiten können.

Auch bei Erwachsenen kann Alkohol in großen Mengen und vor allem bei regelmäßigem Trinken zu gesundheitlichen Problemen führen. Laut der DAK landen jedes Jahr mehr als 20 000 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus.

Einer der Gründe dafür ist das sogenannte „Komasaufen“ bei dem Jugendliche so viel Alkohol trinken, bis sie ohnmächtig werden und aufgrund der hohen Alkoholwerte im Körper ins Krankenhaus müssen.

Um dafür zu sorgen, dass dieses „Rauschtrinken“ verschwindet und den Jugendlichen bewusst wird, wie gefährlich es ist, in jungem Alter Alkohol zu trinken, gibt es die Aktion „bunt statt blau“. Im Alter von 12 bis 17 Jahren kann jeder an der Aktion teilnehmen – alleine oder in einem Team. Es geht darum, ein Plakat zu gestalten, das die Botschaft „bunt statt blau“ kreativ verpackt und präsentiert.

Die Aktion startete im Jahr 2010 und seitdem haben bereits rund 115 000 Jugendliche ihre Plakate eingeschickt. Eine Jury entscheidet sich dann für die besten Plakate, die einen Preis erhalten. Mehr Infos zum Wettbewerb findet ihr auf der Internetseite der DAK. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.