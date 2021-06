Weschnitz in schlechtem Zustand

Das von der EU-Wasserrahmenrichtlinie vorgegebene Ziel eines guten ökologischen Zustands wird bei etwa 90 Prozent der deutschen Oberflächengewässer weiterhin nicht erreicht. Die Biodiversität und Gewässerstruktur sind zu stark modifiziert worden, um innerhalb kurzer Zeit „repariert“ werden zu können. Und noch immer werden zu viele Schadstoffe eingetragen.

Das gilt auch für die rund 60 Kilometer lange Weschnitz. Mit der geplanten Deichsanierung zwischen Einhausen und Biblis soll ab kommendem Jahr eine umfassende Renaturierung des Bachlaufs auf einem rund viereinhalb Kilometer langen Abschnitt stattfinden.

Der Gewässerverband Bergstraße, der für die Instandhaltung der kommunalen Weschnitz-Deiche zuständig ist, will die notwendige Sanierung nutzen, um auch den ökologischen Zustand insgesamt zu verbessern. Dabei sollen Deiche in einigen Abschnitten nicht nur saniert, sondern auch ins Hinterland zu verlegt werden, um der Weschnitz mehr Platz zu geben.

Dadurch sollen naturnahe Räume entstehen, in denen sich neue Biotope mit einer großen Artenvielfalt entwickeln können. Der dafür erforderliche Boden wird derzeit jedoch größtenteils für die landwirtschaftliche Produktion genutzt. Dem zu erwartenden Nutzen stehen also auch Flächenansprüche seitens der Bauern und die lokale Siedlungsentwicklung entgegen.

Um möglichen Konflikten frühzeitig durch geeignete Dialog- und Beteiligungsmaßnahmen entgegenzuwirken, wurde das Projekt Weschnitz-Dialog ins Leben gerufen. Neben dem Gewässerverband sind dabei auch der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und das Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) in Frankfurt beteiligt. Finanziell gefördert wird die Initiative durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. „Wir wollten herausfinden, wie man diese Prozesse verbessern kann“, so Projektleiterin Katja Brinkmann von ISEO bei einer Online-Diskussion zum Thema, die jetzt auch den Abschluss des zweijährigen Forschungsprojekts markiert hat.

Dass koordinierte sozial-ökologisch geprägte Dialogformate bitter nötig sind, macht der Zustand des Gewässers deutlich. Durch die Eindeichungen und Begradigungen sei es zu massiven Veränderungen der natürlichen Gewässerstrukturen und dem damit verbundenen Abflussverhalten gekommen, erläutert der Biowissenschaftler Jörg Oehlmann von der Goethe Universität in Frankfurt.

Er spricht von drastischen Eingriffen in den hydromorphologischen Zustand der Weschnitz, die allein durch Teilmaßnahmen und punktuelle Verbesserungen nicht wieder rückgängig gemacht werden könnten: „Wir müssen Renaturierung künftig größer denken.“

Oehlmann hat während der Untersuchung zwar teilweise Verbesserungen im unmittelbaren Umfeld des Gewässers festgestellt, aber kaum im Wasser selbst. Trotz eines teilweise wiederhergestellten natürlichen Verlaufs und der Wiederansiedlung einiger Arten würden weiterhin Schadstoffe eingeleitet, die der gewünschten Biodiversität zuwiderlaufen.

„Man muss bei solchen Vorhaben eine größere räumliche und zeitliche Ausdehnung beachten, um Erfolge erzielen zu können“, so der Wissenschaftler. Eine sinnvolle Renaturierung erfordere nicht nur Geduld, sondern auch eine ganzheitliche Sicht und größere Maßstäbe. Ein Kommunikationsprozess – wie vom Dialogforum angestrebt – sei dafür eine wichtige Voraussetzung.

Auch Ulrich Androsch betont, dass massiv veränderte Systeme eine lange Zeit brauchen, um wieder einen natürlichen oder wenigstens ursprungsnahen Zustand zu erreichen. Der Geschäftsführer des Gewässerverbands Bergstraße kritisiert, dass es dem Ökosystem Gewässer vor allem am nötigen Platz mangelt. Die Schaffung weitläufiger Auenbereiche sei eine Chance, dem Gewässer insgesamt wieder eine höhere ökologische Qualität zu geben.

Auch in der veränderten öffentlichen Wahrnehmung der Menschen erkennt er ein gutes Signal: Offene Gewässer würden heute wieder mehr geschätzt. Die Debatten in den Bergsträßer Kommunen über das Wasser als Mittel- oder Treffpunkt im urbanen Raum zeigten dies beispielhaft. Es gehe nun darum, dass entsprechende Projekte endlich forciert werden. „Vieles kommt aber nicht in Fahrt. Insgesamt sieht es nicht gut aus“, so Androschs aktuelle Bilanz.

Jörg Oehlmann plädiert für einen überregionalen Masterplan unter wissenschaftlicher Federführung. Nur so könne man gewährleisten, dass Maßnahmen auch einen Effekt haben. Denn neue ökologische Erkenntnisse finden kaum oder erst spät den Weg in den politischen Diskurs. Beispielhaft nennt er die Auswirkung sogenannter Mikro-Habitate, die etwa durch Totholz im Bachlauf entstehen und vielen Fischen und anderen Wassertieren einen wertvollen Lebensraum bieten.

Die Verbesserung des Gewässerzustands bleibt ein Thema. Die Projektpartner des Weschnitz-Dialogs wollen die Internet-Plattform auch nach Ende des Forschungsprojekts weiter betreiben.