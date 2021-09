Fischbachtal. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Diebe am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Samstag (4.9.) und Sonntag (5.9.) diverse Werkzeuge, unter anderem Bohrmaschinen, aus einer Garage an der Hauptstraße in Fischbachtal gestohlen. Der Wert der Beute ist abschließend noch nicht beziffert. Die Polizei in Ober-Ramstadt (K 41) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06154/63300 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Informationen entgegen.

