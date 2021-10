Werkzeug für mehrere Tausend Euro gestohlen

Rimbach. Handwerkzeug und unterschiedliche Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro sind am Wochenende aus zwei Transportern gestohlen worden. In der Nacht zum Montag (17. - 18.10.) langten die Täter nach Angaben der Polizei bei einem weißen Peugeot in der Bismarckstraße, Nähe Zur Rippersmühle zu. Für den Diebstahl wurde die hintere Scheibe zur Ladefläche eingeschlagen. Die Nacht zuvor (16. - 17.10.) stand ein Mercedes Sprinter in der Fahrenbacher Straße, gegenüber dem Haywood Platz, im Fokus der Kriminellen. Durch eine eingeschlagene Scheibe kletterten die Täter in den Wagen und schafften mehrere Arbeitsmaschinen, wie ein Bohrhammer aus dem Wagen. Wegen der räumlichen Nähe, ist ein Tatzusammenhang gegeben. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

