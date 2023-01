Wer wird Nachfolger von Jochen Partsch in Darmstadt?

Darmstadt. Nachdem der amtierende Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch (Bündnis 90/Die Grünen) schon vor einiger Zeit seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt hat, bestimmen die Wahlberechtigten am 19. März (bzw. möglicherweise in einer Stichwahl zwei Woche danach) über seine Nachfolge. Dem Wahlausschuss lagen dafür zwölf Wahlvorschläge vor; zehn davon wurden zugelassen.

Nachfolgend die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten, wie sie auch der Anordnung auf den Stimmzetteln entsprechen wird:

1.: Michael Kolmer (52 Jahre, Stadtrat, Mühltal, Bündnis 90/Die Grünen);

2.: Hanno Benz (50 Jahre, Angestellter, Darmstadt, SPD);

3.: Paul Georg Wandrey (32 Jahre, Ingenieur, Darmstadt, CDU);

4.: Ulrich Franke (54 Jahre, Fraktionsgeschäftsführer, Darmstadt, Die Linke);

5.: Holger Klötzner (35 Jahre, Stadtrat, Darmstadt, Volt);

6.: Kerstin Lau (51 Jahre, Dipl.-Sozialpädagogin, Darmstadt, Uffbasse);

7.: Gerburg Hesse-Hanbuch (57 Jahre, Apothekerin, Darmstadt, FDP);

8.: Mirko Steiner (41 Jahre, selbstständiger IT-Berater, Darmstadt, Die Partei);

9.: Michael Ziemek (35 Jahre, Ingenieur, Darmstadt, WGD);

10.: Harald Uhl (65 Jahre, selbstständiger rechtl. Betreuer, Darmstadt, Freie Wähler).

Zwei Vorschläge nicht zugelassen

Zwei weitere vorliegende Wahlvorschläge wurden durch den Wahlausschuss in seiner Sitzung nicht zugelassen, weil jeweils die nötige Anzahl an Unterstützungsunterschriften fehlte. Es handelt sich dabei um Rüdiger Gilbert (56 Jahre, Journalist, Darmstadt, Einzelbewerber) und Björn Semrau (44 Jahre, Politikwissenschaftler, Darmstadt, Piratenpartei). Gegen die Nichtzulassung eines dieser beiden Wahlvorschläge wurde Einspruch einlegt, über den der Wahlausschuss in einer weiteren Sitzung beschließen wird. Es besteht somit die Möglichkeit, dass sich noch Änderungen bei der Zulassung der Wahlvorschläge ergeben. red