Bergstraße. Die Wohnbau Bergstraße spendet 10 000 Euro an coronabetroffene Organisationen aus dem Bildungs-, Kultur- und Hilfsbereich im Umkreis Bensheim, Heppenheim und Lorsch. „Als eine der größten Wohnungsbaugesellschaften in der Region mit stetig steigenden Mitgliederzahlen, einem umfangreichen Bestand aus über 2000 Wohnungen und einer Wohnfläche von mehr als 136 000 Quadratmetern möchten wir unserer Gesellschaft gerne etwas zurückzugeben“, heißt es in der Ausschreibung.

Die größten Helden dieser Krise

Für das Zusammenleben, gerade in schwierigen Zeiten, sei die Unterstützung durch gemeinnützige Helfer besonders wichtig. Alle Bildungs- und Kultureinrichtungen sehen sich großen Problemen ausgeliefert. „Genau aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, in einer gemeinschaftlichen Aktion die größten Helden in dieser Krise zu ehren und ihnen eine Spende zukommen zu lassen“, so die Wohnbau Bergstraße.

Auf der Website „wohnbau-bergstrasse.de/spendenaktion“ kann sich jeder bewerben. Möglich ist es aber auch, eine anonyme Bewerbung für Freunde oder Bekannte einzusenden. In einem kurzen Motivationsschreiben können die Teilnehmer erzählen, warum ihr Vorschlag eine Spende verdient hat.

Einsendeschluss ist am 14. März

Als Jury entscheiden die Bürgermeisterin von Bensheim, Christine Klein, der Bürgermeister von Heppenheim, Rainer Burelbach, der Bürgermeister von Lorsch, Christian Schönung, und Landrat Christian Engelhardt über die Vergabe.

Aus allen erhaltenen Bewerbungen wird die Jury gemeinsam die elf möglichen Spendenempfänger auswählen. Die verfügbaren 10 000 Euro werden aufgeteilt in einmal 3000 Euro, zwei Mal 1500 Euro und acht Mal 500 Euro, um möglichst vielen Teilnehmern eine Chance auf einen Spendenerhalt zu geben.

„Kreativität beim Motivationsschreiben wird belohnt“, betont die Wohnbau Bergstraße. Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 14. März. red

Info: wohnbau-bergstrasse.de/ spendenaktion