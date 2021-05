Wenn Väter „ihren Tag“ feiern

Liebe Kinder, morgen habt ihr ja schulfrei. Es ist nämlich Christi Himmelfahrt. In Deutschland begehen viele Menschen an diesem Tag auch den „Vatertag“. Christi Himmelfahrt ist in der christlichen Religion ein sehr wichtiger Feiertag und in Deutschland auch ein gesetzlicher Feiertag. Das bedeutet, dass auch viele Erwachsene nicht arbeiten müssen. In der Bibel steht, dass Jesus 40 Tage nach der Kreuzigung – also nach Karfreitag – die Erde verlassen hat und in den Himmel aufgefahren ist. Daher der Name Himmelfahrt. In vielen anderen Ländern feiert man auch an diesem Tag Christi Himmelfahrt, den „Vatertag“ feiert man allerdings nur in Deutschland an diesem Datum. In den USA wird er zum Beispiel immer am dritten Sonntag im Juni gefeiert. In Deutschland ist es Brauch, dass Väter und auch Männer, die keine Kinder haben, zusammen „ihren“ Tag feiern, gemeinsam Ausflüge unternehmen oder den Tag mit ihrer Familie verbringen und feiern. Vielleicht bastelt ihr ja eine kleine Karte für den Papa oder schenkt ihm etwas Süßes. fw

