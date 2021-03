Bergstraße. Auch unter Pandemie-Bedingungen hat die Abfallentsorgung im Kreis Bergstraße nicht unter Ausfällen gelitten. „Wir sind bisher erfolgreich durch die Pandemie gekommen“, sagt der Geschäftsführer des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), Gerhard Goliasch. Das Müllaufkommen habe gesteigert werden können, nicht zuletzt durch die in Heimarbeit zusätzlich anfallenden Mengen.

Inwieweit die damit verbundenen Ertragssteigerungen den Zweckverband durch die nächsten Jahre tragen werden, bleibt abzuwarten. Zumal sich am Horizont bereits größere Veränderungen abzeichnen, wie Goliasch im Pressegespräch skizziert. So stehen in drei Bereichen der Abfallwirtschaft Neuausschreibungen an. Davon betroffen sind die Restmüllverbrennung sowie die Sperrmüll- und Papierentsorgung. Die Besteuerung von Kohlenstoffdioxid (CO2) treibt unterdessen auch die Preise für Dieselkraftstoff in die Höhe. Mit der Landesenergieagentur Hessen ist der ZAKB nach Auskunft des Verbandsvorsitzenden Landrat Christian Engelhardt im Gespräch über eine Umrüstung der 51 Müllfahrzeuge auf Wasserstoffbetrieb.

Unkalkulierbare Risiken

Dank des Überschusses im Jahresergebnis um 102 000 Euro für das Jahr 2020 verfügt der ZAKB nach eigenen Angaben über eine solide Wirtschaftsbasis. Gleichwohl bleiben unkalkulierbare Risiken, wie Geschäftsführer Goliasch an den schwankenden Erlösen für Papierabfall deutlich macht. Obendrein seien Papierabfälle rückläufig, während Kartonagen durch die verstärkte Nutzung des Versandhandels zunähmen.

Weitere Investitionen kommen auf den Zweckverband im Bereich der Bioabfälle zu. Die Informationsoffensive des Verbands blieb laut Goliasch erfolglos. Noch immer würden in den Biotonnen Fremdstoffe entsorgt, die anschließend kostenträchtig aussortiert werden müssten. Nach Gesprächen über vergleichbare Probleme mit Vertretern des mitteldeutschen Burgenlandkreises, wo die Bioabfälle vor der Leerung über Detektionssysteme analysiert werden, sollen auch an der Bergstraße zunächst zwei Müllfahrzeuge mit einer solchen technischen Kennung ausgestattet werden. Im Zweifel bleibe die Biotonne stehen, mahnte Gerhard Goliasch. Seine nüchterne Bilanz über die fruchtlose Aufklärungskampagne: „Wenn die Bürger nicht mitspielen, ist irgendwo ein Ende erreicht.“

„Ansturm“ privater Anlieferer

Ein ähnliches Resümee hatte der ZAKB bei den Altkleidercontainern gezogen. Diese wurden, nachdem es immer wieder zu heftigen Verunreinigungen kam, aus dem öffentlichen Straßenraum abgezogen und in die Wertstoffhöfe gebracht. Dort habe sich die Qualität der Stoffe allmählich verbessert, wie der ZAKB-Geschäftsführer erläuterte.

An die Disziplin der Verbraucher hatte der Verband auch mit Blick auf die teilweise nur eingeschränkt geöffneten Wertstoffhöfe im Corona-Jahr 2020 appelliert. Auch dort nach eigenen Angaben vergeblich: Aus Gründen des Gesundheitsschutzes – einzelne Mitarbeiter seien infektionsbedingt unter Quarantäne gestellt worden – seien vorübergehend Wertstoffhöfe geschlossen worden, lediglich in Lampertheim und Heppenheim seien die Angebote für Gewerbebetriebe aufrechterhalten worden. Dennoch ist es laut Goliasch zu einem wahren „Ansturm“ von privaten Anlieferern gekommen.

Einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen will Verbandsvorsitzender Christian Engelhardt leisten, indem er den ZAKB mit Fragen der Umweltbildung beauftragt. Schulklassen und Kindergärten sollen auf diese Weise in der Abfallvermeidung unterrichtet werden. /sm