Wenn Hexen auf dem Blocksberg tanzen

Am kommenden Freitag, den 30. April, ist wieder die sogenannte Walpurgisnacht. Laut der Legende ist die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai die Nacht, in der sich Hexen trafen und ein großes Fest auf dem Blocksberg oder anderen hohen Bergen feierten. Diese Legende entstand durch Bücher, die im Mittelalter geschrieben wurden, und hat sich bis heute gehalten. Um sich vor den Hexen zu schützen, die durch die Gegend zogen und auf dem Weg zu ihren Feiern waren, legten die Leute damals Besen und bunt geschmückte Sträucher vor ihre Haustüren. Sie sind auch ein Zeichen für den beginnenden Mai. Benannt ist dieses Fest nach der heiligen Walburga, die zur Zeit des Mittelalters gelebt hat. Sie war die Leiterin eines Klosters und galt als die Schutzheilige gegen Pest, Husten und Tollwut. Die Leute glaubten, dass man sich gegen diese Krankheiten schützen könnte, wenn man in der Walpurgisnacht große Feuer entfachte und um diese tanzte. Auch heute feiert man noch die Walpurgisnacht oder den Tanz in den Mai, um der Legende nach böse Geister und Krankheiten zu vertreiben. In manchen Orten spielen Jugendliche nachts Streiche und verstecken zum Beispiel die Fußmatten ihrer Nachbarn. Auch in Schweden und Finnland feiert man in der Walpurgisnacht rauschende Feste. Heute glaubt in dieser Nacht allerdings niemand mehr an Hexen und Geister und der Tanz in den Mai ist ein Volksfest mit vielen Sagen, Legenden und Traditionen. Hexen gibt es schließlich nicht. Oder? fw

