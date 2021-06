Langweilig ist es Matthias „Mattl“ Dörsam nicht geworden. Obwohl dem Musiker die rund 150 Gigs, die er normalerweise im Jahr hat, seit März 2020 komplett weggebrochen sind. Und obwohl auch in seiner Studiobühne in Fürth seit etlichen Wochen ungewohnte Ruhe herrscht. Widrige Umstände für den umtriebigen Künstler, Produzenten und Veranstalter. Aber der Fürther ist einer, der in allen Situationen

...