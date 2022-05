Wenn die „Kerscheglocke“ im Baum läuten

Hammelbach. Die „Hoamelbäscher Kerscheglocke“ läuten. Aber ganz anders als die des Gotteshauses. Denn hinter dem bewusst zweideutig gewählten Begriff verbirgt sich eine neue Station auf dem Klangwanderweg: verschiedene Glöckchen in einem Kirschbaum. Spiritus Rector des Weges ist Uli Krell, der mit seinen beiden Söhnen Constantin und Jonas nun das Aufhängen übernimmt. Einweihung der neuen Station ist an diesem Sonntag, 8. Mai.

Gemeinsam mit seinen beiden Söhnen (im Bild ist Constantin auf dem Baum zu sehen) hat Uli Krell eine neue Attraktiion auf dem Klangwanderweg geschaffen: die Hammelbacher „Kerscheglocke“. © Privat

Da der frühere Lehrer am Überwald-Gymnasium bereits eine kleine Sammlung an Messingglöckchen hatte, kam ihm die Idee, den von ihm konzipierten Klangwanderweg oberhalb des Ortes damit zu bereichern. Die neue Station befindet sich auf dem Höhenweg von der Weschnitzquelle in Richtung der bereits bestehenden Lionharfe.

Uli Krell und sein Klangwanderweg Uli Krell (69) wurde in Groß-Bieberau geboren. 1979 kam er nach seinem Lehramtsstudium (Mathe/Physik) nach dem ersten Staatsexamen ans Wald-Michelbacher Überwald-Gymnasium. Dort legte er auch das zweite Staatsexamen ab. 39 Jahre, bis zur Pensionierung 2018, unterrichtete Krell am ÜWG. Seit 1989 wohnt er im Grasellenbacher Ortsteil Hammelbach. Die Idee für den Hammelbacher Klangwanderwerg kam ihm 2009, als er zusammen mit seiner Frau Bettina den im Luxemburger Ort Hoscheid besuchte. Erste konkrete Vorstellungen für die Realisierung gab es im Rahmen der Silek-Initiative 2011, bei der Ideen für die Fortentwicklung des Ortes gesucht wurden. Allerdings bekam Uli Krell aus den Silek-Mitteln keine Förderung, konnte aber danach über die Jugendmusikschule als Schirmherr die Sparkassenstiftung für sein Projekt als Unterstützer begeistern. Die Windleier, das erste Objekt auf der von ihm konzipierten Strecke oberhalb von Hammelbach, hängt bereits zehn Jahre. Nach und nach, je nach Freizeit und Fertigstellung, kamen die anderen Instrumente dazu. Etwa das Holzartenxylophon: Die Abmessungen sind konstant, aber die verschiedenen Holzarten klingen alle unterschiedlich. Oder der Achtklang: Es waren viele Forschungsarbeiten nötig, bis klar war, wie lange die Rohre sein müssen, dass die Töne stimmen. Die Lion-Windharfe wurde genau an dem Tag montiert, als sein erster Enkel auf die Welt kam. Weshalb sie auch dessen Namen erhielt. Im September 2015 war Einweihung der Strecke. Ausgangspunkt des acht Kilometer langen Klangwanderwegs ist der Dorfplatz. Der Weg hat eine eigene Markierung, das „Blaue Ohr“. Man kann aber auch an der Weschnitzquelle einsteigen und dann der Markierung für den Qualitätsrundwanderweg H10 auf ihrem nördlichen Teil oder dem „Blauen Ohr“ folgen. Über Eselstein, Altlechtern und Schanze führt die Strecke wieder in einem Bogen zurück nach Hammelbach.

Schwierige Balance

Mit der Leiter wurde das Windspiel möglichst hoch in den Baum gehängt, da Messing einen gewissen Wert hat und Krell nicht will, dass es unbefugterweise den Geldbeutel eines Schrotthändlers klingeln lässt. Bürgermeister Markus Röth und Pfarrer Stefan Ningel werden die neue Station am 8. Mai um 11 Uhr offiziell einweihen.

Die Hauptarbeit war, alles auszubalancieren, erklärt er. Denn der Ton wird nicht mit normalen Klöppeln erreicht, sondern diese hängen außerhalb auf der richtigen Höhe. Bei jedem Glöckchen galt es für ihn deshalb, es passend auszutarieren. „In einem Nachmittag habe ich es hingekriegt“, konnte Krell dabei von seiner langjährigen Erfahrungen mit den anderen Klangobjekten zehren.

Zusammen mit zusätzlichen Arbeiten wandte der Hammelbacher etwa einen Tag ehrenamtlicher Arbeit auf, um den bei Wanderern beliebten Weg mit einer neuen Attraktion zu bereichern. Das Projekt hatte er schon länger in der Pipeline, wollte aber damit warten, bis die Corona-Situation eine Einweihung möglich macht.

Ständige Wartungsarbeiten

Aber auch an anderen Stellen bedarf sein „Baby“ einer regelmäßigen Pflege. So war beim „Achtklang“ ein tragender Pfosten durchgefault, der durch einen neuen ersetzt werden musste. Hier wie auch bei anderen Arbeiten steht ihm Günter Mücke zur Seite, „mein Held an der Kettensäge“. Der Helfer ist für alle etwas groberen Holzarbeiten zuständig.

Krell geht die acht Kilometer lange Strecke je nach Witterung in einem 14-täglichen Rhythmus ab. Dabei stellte er etwa fest, dass beim Klangwindspiel Schnüre durchgescheuert waren und ausgetauscht werden mussten.

Demnach steht bei der Waldmarimba der Wechsel des in die Jahre gekommenen Fachs an. Hierbei wird er vom gemeindlichen Bauhof unterstützt.

Gab es in der Anfangszeit immer mal Probleme mit Vandalismus, so hat sich dies in der vergangenen Zeit zum Glück gelegt, freut sich Krell. Mit dem „normalen Verschleiß“ hat er auch so genug zu tun, denn an den zuerst aufgestellten Objekten nagt langsam, aber sicher der Zahn der Zeit. tom/ü