Wenn die Inzidenz im Kreis weiter steigt

Wiesbaden/Bergstraße. Anfang Juni, also vor ziemlich genau zwei Monaten, war die Inzidenz im Kreis Bergstraße nach langer Zeit endlich wieder unter die Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von einer Woche gefallen. Gefallen waren damit auch zahlreiche Beschränkungen im Alltagsleben. Doch angesichts der wieder ansteigenden Infektionszahlen könnte es in den nächsten Tagen dazu kommen, dass wieder Einschränkungen nach dem Eskalationskonzept des Lanes Hessen wirksam werden – wie das bislang schon in Frankfurt (als einzigem Ort im Bundesland) der Fall ist.

Regeln ab einer Inzidenz über 35

Überschreitet die Inzidenz im Kreis die Marke von 35,

dann können große Sport- und Kulturveranstaltungen von den Gesundheitsämtern nur bis zu einer Personenzahl von maximal 5000 (inklusive Geimpfte und Genesene) genehmigt werden. Teilnehmerbegrenzung für Veranstaltungen, Kulturangebote und größere Zusammenkünfte sind auf 500 Personen im Freien und 250 Personen in Innenräumen (zuzüglich Geimpfte/Genesene) begrenzt.

dann ist der Einlass in geschlossene Räume bei Zusammenkünften, Fachmessen, Veranstaltungen und Kulturangeboten nur mit Negativnachweis unabhängig von der Teilnehmerzahl möglich (das heißt auch bei mehr als 25 bis einschließlich 100 Personen).

dann ist der Einlass in die Innengastronomie nur für Gäste mit Negativnachweis erlaubt.

dann gilt das Gleiche auch für Spielbanken, Spielhallen und ähnlichen Einrichtungen sowie zum Aufenthalt in Wettvermittlungsstellen – nur mit Negativnachweis.

dann ist in Übernachtungsbetrieben mit Gemeinschaftseinrichtungen die Vorlage eines Negativnachweises nötig – bei längeren Aufenthalten einmal pro Woche.

Damit diese Beschränkungen wieder aufgehoben werden können, muss zuerst einmal die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter der Marke von 35 liegen. Dann kann der Kreis die Regeln ab dem nächsten Werktag außer Kraft setzen.

