Wenn das Herz plötzlich stillsteht, soll eine App Ersthelfer an der Bergstraße alarmieren

Bergstraße. Vor zwei Jahren, als ganz Deutschland über die Corona-Warn-App diskutierte, war in Berlin gerade eine ganz andere Anwendungs-Software für Smartphones gestartet, die ebenfalls Menschenleben schützen kann. Das System heißt „Kat Retter“ und wurde vom Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme im Auftrag der Hauptstadt-Feuerwehr entwickelt. Anfang Dezember beginnt die Testphase der App im Kreis Bergstraße.

Das Prinzip nutzt die im Endgerät eingebaute GPS-Funktion: Sobald ein Notruf bei der Leitstelle eingeht und ein Herz-Kreislauf-Stillstand vermutet wird, schickt er nicht nur einen Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug los, sondern alarmiert auch übers Handy einen freiwilligen Ersthelfer in der Nähe, der in dem System registriert ist.

Erste Schäden nach drei Minuten

Wenn der „KatRetter“ seine Zusage übermittelt, erhält er Angaben zum konkreten Einsatzort und den Namen des Betroffenen. Dadurch könnten schnell lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet werden. Denn mit jeder Minute, in der nichts passiert, sinkt die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Wiederbelebung um rund zehn Prozent. Bereits nach drei Minuten können erste Hirnschäden beim Patienten eintreten, betont der stellvertretende Fachbereichsleiter Rettungsdienst Stephan Fischer bei der Vorstellung der App im Landratsamt. Der Herz-Kreislauf-Stillstand stellt allgemein eines der zeitkritischsten Ereignisse in der Notfallmedizin dar. Bei der Versorgung von Menschen, die reanimiert werden müssen, zählt jede Sekunde.

Laut Fischer habe man in Berlin sehr gute Erfahrungen mit diesem System gemacht, das im Kreis Bergstraße als sinnvolle Ergänzung zu den traditionellen Rettungsdiensten gesehen wird. Ersetzen kann und soll es diese nicht, so der stellvertretende Abteilungsleiter der Gefahrenabwehr Markus Stracke. Die Hilfsfrist in Hessen beträgt bei Feuerwehren und beim Rettungsdienst laut Gesetzgeber zehn Minuten. Bis professionelle Hilfe eintrifft, soll die App einspringen, indem sie nachweislich kompetente Ersthelfer mobilisiert und an den Ort des gesundheitlichen Notfalls leitet.

In einem ersten Schritt wendet sich der Kreis ausschließlich an Menschen aus Hilfsorganisationen, die in Erster Hilfe ohnehin ausgebildet sind beziehungsweise einschlägige Erfahrungen oder medizinische Basisqualifikationen mitbringen. Danach will man das System auch für alle anderen öffnen.

Hohe Breitenwirkung erhofft

Die App selbst ist einfach herunterzuladen. Zudem muss man sich beim Kreis legitimieren, indem man beispielsweise eine Kursbescheinigung oder andere Mindestvoraussetzungen wie einen Volljährigkeitsnachweis vorlegt. Das geht auch digital – und soll die App sukzessive in die Tiefe der Gesellschaft bringen.

Landrat Christian Engelhardt erhofft sich davon eine hohe Breitenwirkung – nicht zuletzt durch die vielen Bürger im Kreis, die beruflich in den Sparten Medizin, Gesundheit oder Pflege unterwegs sind und ohnehin über entsprechende Kenntnisse verfügen, um einem Menschen praktisch über die riskanten ersten Minuten zu helfen.

„Wir nutzen die vorhandene Technik, um Menschen schnelle Unterstützung anbieten zu können“, sagt auch Kreisbrandinspektor Steffen Lutter.

Das System prüft in der Regel in einem überschaubaren Umkreis von wenigen hundert Metern, ob sich Ersthelfer in der Nähe befinden – und aktiviert diese über einen Alarmton über ihr Smartphone. Nehmen diese den Einsatz an, erhalten sie die Einsatzadresse sowie weiterführende Informationen.

Auch an das Thema Datensicherheit sei damit gedacht, denn nur derjenige Helfer, der zuerst seinen Einsatz anbietet, erhält die genauen Koordinaten. Laut Stephan Fischer kommt die App vor allem bei Notfällen im häuslichen Bereich oder im öffentlichen Raum zum Einsatz, wo der jeweilige Ersthelfer keiner weiteren Gefahr ausgesetzt ist wie beispielsweise bei einem Notruf auf der Autobahn.

Flächendeckendes Netz als Ziel

Der Kreis Bergstraße hat nach einer ausführlichen Bewertung die nötige Lizenz zum Betrieb der App erworben. „KatRetter“ reiht sich ein in verschiedene Smartphone-Projekte, die sehr ähnliche Ansätze fahren und in immer mehr Regionen etabliert werden. Zu den Pionieren gehört das Projekt „Mobile Retter“, das bereits 2013 im Landkreis Gütersloh gestartet wurde.

Mit etwa 7000 registrierten Ersthelfern und 600 Hilfeleistungen hatte die Berliner Feuerwehr 2021 – nach einem Jahr – eine durchweg positive Bilanz gezogen. Langfristig möchte man auch im Kreis Bergstraße einen immer größeren Anteil der Bevölkerung gewinnen und so ein flächendeckendes Netz ausbauen, so der Landrat. Denn der App-Ersthelfer hat die Möglichkeit, noch schneller vor Ort zu sein als der Rettungsdienst. Somit kann er die wertvolle Zeit aktiv nutzen, um bleibende Schäden bei den Patienten zu verhindern und Leben zu retten.

Das System basiert auf Freiwilligkeit. Die registrierten Personen können Alarme auch ablehnen, indem sie den 30-Sekunden-Countdown ablaufen lassen. Für die Einsätze gibt es keine Vergütung. Die Zugangsvoraussetzungen sind niedrig gehalten. Außerdem wird die App ständig weiterentwickelt, was neue Funktionen und Varianten verspricht.