Weniger Unternehmensinsolvenzen in Hessen im Jahr 2021

Hessen. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Hessen ist 2021 deutlich gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, gab es im Jahresvergleich einen Rückgang um 15 Prozent auf insgesamt 1071 Unternehmensinsolvenzen im Land. Das sei der tiefste Wert seit dem Jahr 1999. Vorläufigen Ergebnissen für den Januar des laufenden Jahres zufolge sei jedoch wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Seit März 2020 waren Unternehmen, die von der Corona-Pandemie betroffen waren, von der Pflicht befreit, einen Insolvenzantrag zu stellen. Diese Befreiung ist seit Mai 2021 wieder vollumfänglich aufgehoben.

Von den 1071 beantragten Unternehmensinsolvenzen hätten die hessische Insolvenzgerichte in 684 Fällen Verfahren eröffnet, teilte das Landesamt mit. 387 Verfahren seien mangels Masse abgewiesen worden. Die Summe der voraussichtlichen Forderungen belief sich den Angaben nach auf knapp über 8,5 Milliarden Euro. Am meisten betroffen von den Unternehmensinsolvenzen seien die Baubranche, der Handel sowie die Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen gewesen.