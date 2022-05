Weniger Ukrainer als erwartet

Bergstraße. Bisher sind wesentlich weniger geflüchtete Menschen aus der Ukraine in den Kreis gekommen als ursprünglich prognostiziert. Dennoch gibt es weiterhin Bedarf an Wohnraum. Das hat das Landratsamt auf Anfrage mitgeteilt. Klar verneint wird dabei die Frage, ob zunächst die Sammelunterkünfte, beispielsweise die Zeltstadt in Bensheim, zu füllen sind, ehe privat angebotene Unterkünfte genutzt werden.

Ein Leser hatte sich gemeldet, weil er privaten Wohnraum für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen wollte, daraufhin auch Besuch von einem Kreismitarbeiter bekommen und dann eine Zeitlang nichts mehr gehört hatte. Als er im Landratsamt nachhakte, will er die Auskunft bekommen haben, dass zunächst die Bensheimer Zeltstadt gefüllt werden soll. „Eine solche Anweisung existiert nicht“, antwortet die Pressestelle des Kreises.

Tatsache ist, dass die geflüchteten Menschen, die dem Kreis zugewiesen werden, zunächst in Sammelunterkünften untergebracht werden. Das bestätigt das Landratsamt. Dahinter stecken demnach allerdings rein praktische Erwägung. Beispielsweise diese, dass es meist ungewiss ist, wann die Menschen eintreffen. Bei der Folgevermittlung in Unterkünfte werde dann nicht mehr unterschieden, ob diese privat oder öffentlich sind. „Sofern eine längerfristige private Vermittlung möglich ist, wird versucht, das zu realisieren“, heißt es aus dem Landratsamt. Dies sei mittlerweile bei über 300 Personen gelungen.

Beim Kreis hat man allerdings auch die Erfahrung gemacht, „dass verfügbare private Möglichkeiten, aus unterschiedlichsten Gründen, nicht in allen Fällen mit den zu verteilenden Flüchtlingen in Einklang zu bringen sind“. Bedarf gibt es weiterhin vor allem an „abgeschlossenem Wohnraum“ – sprich: eigene Wohnungen oder Häuser – bei welchen ein längerfristiger Mietvertrag mit den Menschen aus der Ukraine geschlossen werden kann. arn/ü

