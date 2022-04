Weniger Schäden bei Kunst- und Antiquitätendiebstählen in Hessen

Hessen. Die Schadenshöhe bei Kunst- und Antiquitätendiebstählen in Hessen ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Während laut Polizeilicher Kriminalstatistik 2020 noch Schäden von rund 454 600 Euro gemeldet worden waren, summiert sich dieser Wert im vergangenen Jahr auf etwa 230 500 Euro. Das geht aus einer Antwort von Innenminister Peter Beuth (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion in Wiesbaden hervor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben des Wissenschafts- und Kunstministeriums sind Vorfälle in den rund 400 hessischen Museen und Sammlungen in kommunaler oder privater Trägerschaft jedoch grundsätzlich nicht meldepflichtig. Meldungen würden im Schadensfall an Versicherungen getätigt und nur bei einer Notwendigkeit polizeilicher Ermittlungen auch an die Polizei.