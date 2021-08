Hessen. Nach einem nasskalten Wochenende gibt es im Laufe der Woche in Hessen mehr Sonnenschein und weniger Regen. Ab Dienstag soll es trocken bleiben, ab Mittwoch wird es zunehmend sonnig, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mitteilte. Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad. In den Nächten warnt der DWD in der ersten Wochenhälfte vor örtlichem Nebel.

