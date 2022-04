Bergstraße Weniger Infektionen im Kreis Bergstraße verzeichnet

Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis geht leicht zurück. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete gestern eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1436,1. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 40 Betten belegt – davon eines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten. {element} 14 150 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 517 937. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 1223,1. Insgesamt 9683 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 17 mehr als am Vortag. red {furtherread}

