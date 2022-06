Weniger Fremdstoffe im Bergsträßer Bioabfall

Bergstraße. Die Rote Karte zeigt Wirkung: Seit August hat der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) rund 185 000 Biomülltonnen auf Dinge untersucht, die dort nicht hineingehören. An zwei Fahrzeugen wurde dafür ein elektronisches Detektionssystem installiert. Behälter mit über einem Prozent nicht-organischer Fremdstoffe bleiben stehen. Sie müssen nachsortiert oder gegen eine gesonderte Gebühr als Restabfall entsorgt werden. Ein Sanktionsmodell, das den Kunden zu einer gewissenhafteren Entsorgungsmentalität erziehen soll. Mit Erfolg, wie der Verband am Donnerstag mitgeteilt hat.

„Die Tendenz stimmt“

„Die Tendenz stimmt“, sagt Geschäftsführer Sascha Bocksnick. Er geht in den kommenden Monaten von weiteren Verbesserungen aus. Seit Einführung des Systems habe sich das Erscheinungsbild des Biomülls sichtbar verändert. Zwei beispielhafte Abfallhäufchen an der Heppenheimer Biogasanlage sollen den Vorher-Nachher-Effekt bildhaft verdeutlichen. Eine messbare Entwicklung, so Bocksnick, die sich beim Verband – sollte der Trend anhalten – auch wirtschaftlich bemerkbar mache. Denn bei weniger Aufwand für die Nachbearbeitung der Biomasse könne der ZAKB die entsprechenden Gebühren dauerhaft auf einem moderaten Niveau halten. „Wenn wir die gesetzlichen Vorgaben nicht einhalten können, kostet das den Verband und die Gebührenzahler viel Geld“, so der Geschäftsführer weiter. Man müsse die Ursachen bekämpfen und nicht allein die Symptome.

Novellierte Vorschriften zwingen ZAKB zu Maßnahmen Die novellierte Bioabfallverordnung (BioAbfV) schreibt Grenzwerte für den zulässigen Anteil falsch entsorgter Abfälle im Bioabfall vor. Damit ist der ZAKB verpflichtet, die Inhalte zu kontrollieren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fremdstoffen zu ergreifen, bevor die Bioabfälle in der Biogasanlage behandelt werden. Werden die Grenzwerte nicht eingehalten, müssten die Anlagen technisch weiter aufgerüstet werden – Investitionen, die letztlich der Gebührenzahler zu spüren bekommen würde. Aus den Küchen- und Gartenabfällen der Region erzeugt der ZAKB in der Heppenheimer Biogasanlage seit 2014 Strom und Biodünger. So wird aus Abfall Energie für Menschen und Pflanzen in der Region. In der Anlage können pro Jahr über 30 000 Tonnen Bioabfall verarbeitet werden. Laut Verband reicht das aus, um den Inhalt aller braunen Tonnen des Kreises Bergstraße zu verwerten. In die braune Tonne gehören alle Küchen- und Gartenabfälle, entweder lose oder eingewickelt in Zeitungspapier oder Papiertüten. Dazu gehören etwa Obst-, Gemüse- und Salatabfälle, Eierschalen, Kaffeesatz und Teebeutel sowie Gartenabfälle wie Blumen, Rasen- und Grünschnitt, aber auch Rinde oder die Schalen von Zitrusfrüchten. tr

Damit bezieht sich Bocksnick auf die Novellierung der Bioabfallverordnung vom Frühjahr dieses Jahres. Seither gilt ein sogenannter Kontrollwert für den Fremdstoffgehalt in biologischen Abfällen, der im Segment Haushalte und Kleingewerbe einen Anteil von einem Prozent nicht überschreiten darf. Eine Vorgabe für Sammler und Anlagenbetreiber, die auch der ZAKB als kommunaler Entsorger gewährleisten muss. Spätestens mit dieser Regelung habe man Maßnahmen ergreifen müssen, um die Reinheit in den Tonnen zu verbessern, heißt es aus der Verbandsspitze, die das Thema schon seit Jahren im Visier hatte.

Aufklärung jahrelang erfolglos

Doch die Aufklärungskampagnen und Infoschreiben der letzten Jahre blieben ohne Effekt. Parallel zur Aufklärungsarbeit wurden daher im Sommer 2021 die ersten Sammelfahrzeuge mit Scannern ausgestattet. Nach einer Verwarnphase ab August, in der die Behälter trotz falscher Befüllung noch einmal geleert und Betroffene für eine korrekte Abfalltrennung sensibilisiert wurden, läuft seit März der Regelbetrieb. Laut Sascha Bocksnick hat sich der Anteil der Fremdstoffe – auf alle Tonnen bezogen – seit letztem Jahr von über 9 auf etwa 7,5 Prozent reduziert. Vor allem Glas, Plastik und Metall „verirren“ sich aber noch immer in die Biotonnen.

Es geht um 1,5 Millionen Euro

Der Geschäftsführer rechnet vor: bei bis zu 50 Euro Mehrkosten pro Behälter für eine nachträgliche Bearbeitung und jährlich rund 30 000 eingesammelten Gewichtstonnen organisches Material für die Biogasanlage stehen am Ende rund 1,5 Millionen Euro auf dem Spiel. Diese Kosten seien durch eine korrekte Befüllung vermeidbar.

Auch Landrat und Verbandsvorsitzender Christian Engelhardt zeigt sich mit der bisherigen Entwicklung zufrieden: „Wir sind auf einem guten Weg und haben die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger auf unserer Seite.“ Er dankte den Kunden für das Verständnis für die Maßnahme, die in kürzester Zeit mehr erreicht habe als Jahre der Öffentlichkeitsarbeit.

Problem Mehrfamilienhäuser

Dennoch zeigt das Modell Schwächen: etwa bei den Sammeltonnen vor Mehrfamilienhäusern, wo sich viele Haushalte einen Behälter teilen. Hier ist eine klare Zuordnung nicht möglich. Bei falscher Befüllung ist der Verursacher kaum herauszufinden. In Mehrfamilienhäusern mit falsch befüllten Biotonnen will sich der ZAKB auch weiterhin an die Hausverwaltung wenden, um eine passgenaue Lösung zu finden.

In einigen Fällen kann der Verband den Bioabfall auch wie normalen Restmüll entsorgen, so Christian Engelhardt. Dies werde im Verbandsgebiet bereits mehrfach so gehandhabt. Die Crux: diese Option ist teurer. Und der Vermieter kann höhere Gebühren auf die Nebenkosten umlegen. Eine gewissenhafte Mülltrennung sei daher grundsätzlich günstiger für alle Beteiligten, so der Verbandsvorsitzende.

Aber auch in der Nachbarschaft von Einfamilienhäusern habe es bereits Beschwerden gegeben, bei denen Kunden angegeben hatten, dass falsche Inhaltsstoffe in der braunen Tonne nicht von ihnen selbst stammten. Laut Sascha Bocksnick habe man diese Fälle aber im Dialog schnell aufklären können. In Heppenheim kündigte er an, dass demnächst weitere Sammelfahrzeuge mit Detektionssystemen ausgestattet werden sollen. Die Aufrüstung kostet rund 60 000 Euro.