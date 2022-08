Weniger Corona-Fälle im Kreis Bergstraße

Wiesbaden/Bergstraße. Die Sommerwelle der Corona-Infektionen scheint überstanden. Die bundesweit deutlich zurückgegangenen Zahlen an neuen Corona-Infektionsfällen spiegeln sich auch in den Werten für den Kreis Bergstraße wider.

Seit Ende Juli waren auch am Südzipfel des Hessenlandes die registrierten Neuinfektionen rückläufig, was zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 542 vor Wochenfrist führte. Mittlerweile liegt der Wert den Zahlen des Robert-Koch-Instituts zufolge - Stand Freitag - sogar nur noch bei 374.

Keine neuen Todesfälle

Das Landratsamt veröffentlichte zudem gestern die Infektionszahlen für die zurückliegende Woche. Im Zeitraum von Freitag (5. August) bis Donnerstag (11. August) - wurden nach Angaben des Kreises Bergstraße insgesamt 1014 neue Corona-Fälle registriert - rund 460 weniger als in der Vorwoche.

Im Berichtszeitraum waren dem Landratsamt zufolge keine neuen Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, zu registrieren. Deren Zahl liegt damit unverändert bei 485.

144 neue Fälle in Bensheim

Die meisten Neuinfektionen gab es im Berichtszeitraum des Kreises in Viernheim (149), gefolgt von Bensheim (144), Lampertheim (130), Heppenheim (91), Bürstadt (76) und Wald-Michelbach (64). In Lorsch wurden 57 Neuinfektionen registriert, in Zwingenberg 49, in Fürth 35, in Mörlenbach 30, in Einhausen 20, in Lautertal 17 und in Lindenfels 13.

Hohe Werte im Odenwaldkreis

Das Bild in den Nachbarkreisen weicht kaum ab - lediglich für den Odenwaldkreis wird eine deutlich höhere Sieben-Tage-Inzidenz (663) gemeldet, während im Kreis Darmstadt-Dieburg (394), in der Stadt Darmstadt (360) oder auch im Kreis Groß-Gerau (331) Werte in ähnlicher Größenordnung wie an der Bergstraße zu registrieren sind. Nicht viel anders sieht es im Rhein-Neckar-Kreis (315) oder dem Kreis Alzey-Worms (412) sowie in den Städten Heidelberg (265), Mannheim (450), Ludwigshafen (231) und Worms (365) aus.

Hessen-Inzidenz bei 403

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt - davon aktuell eines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten, der aktuell auch invasiv beatmet werden muss.

3461 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 2 355 666. Die Inzidenz im Bundesland lag damit gestern bei einem Wert von 403.

Insgesamt 10 764 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 64 mehr als vor einer Woche. red